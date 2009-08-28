Луценко запевняє, що грошей за посади не бере

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що ні він, ні його заступники жодного разу не призначали на керівні посади в органи внутрішніх справ і не присвоювали звання за гроші.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому.

«Гарантую, що в моєму кабінеті і в кабінетах моїх заступників жодних коштів за посади, звання тощо ніхто не брав», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр визнав, що дійсно може помилятися при призначенні тієї чи іншої особи на високу посаду в МВС, але «жодного разу ні з кого грошей для власного збагачення я не брав… Інакше як би я керував підлеглими і дивився їм в очі», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зауважив, що справді «відчуває рух коштів в міністерстві», але це пов’язано з наданням легальних послуг для населення, якими, за його словами, на жаль, поки що наділена міліція.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, жодних інших фінансових потоків, які при колишньому керівництві МВС мали місце, сьогодні немає.