У вересні МВС публічно каратиме міліціонерів-катів
14:59, 28 серпня 2009Право
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запрошуються телеканали
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє наступного місяця в кількох регіонах публічно покарати підлеглих, які катували затриманих.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому, відповідаючи на питання журналістів.
«Думаю, наступного місяця я об’їду декілька областей і жорстко, публічно покараю тих працівників, хто допускав катування. В тому числі, зроблю це в присутності телекамер», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
При цьому він ще раз нагадав, що доручив керівникам регіональних підрозділів МВС звільнити працівників міліції, які допустили грубі службові порушення чи вчинили корупційні дії.
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