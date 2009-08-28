У вересні МВС публічно каратиме міліціонерів-катів

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє наступного місяця в кількох регіонах публічно покарати підлеглих, які катували затриманих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому, відповідаючи на питання журналістів.

«Думаю, наступного місяця я об’їду декілька областей і жорстко, публічно покараю тих працівників, хто допускав катування. В тому числі, зроблю це в присутності телекамер», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він ще раз нагадав, що доручив керівникам регіональних підрозділів МВС звільнити працівників міліції, які допустили грубі службові порушення чи вчинили корупційні дії.