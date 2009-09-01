На Тернопільщині психічно хворий чоловік убив сокирою матір

На Тернопільщині психічно хворий чоловік убив сокирою свою матір. Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, трагедія сталася в селі Гнилиці Підволочиського району. Спочатку жителів прилеглих будинків насторожило те, що їхня 64-річна сусідка кілька днів не виходить з дому. Запитати про те, де жінка у 34-річного сина боялися, оскільки той лише нещодавно повернувся із закритого психоневрологічного закладу, де дев’ять років відбував покарання-лікування за вбивство тестя. Відтак односельці зателефонувати доньці зниклої сусідки, а та вже заявила в міліцію про зникнення матері.

Слідчі знайшли тіло жінки закопаним у саду. У вбивстві рідної матері зізнався син. За його словами, під час сварки він спочатку вдарив матір дерев’яною палицею, а коли та стала втікати, наздогнав у дворі і зарубав сокирою. Аби приховати сліди злочину, вночі викопав у саду яму і кинув туди тіло жінки.

Чоловіка затримано, проводяться слідчі дії.