Литвин не бачить сьогодні правових механізмів для розпуску ВР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не бачить жодних правових підстав для розпуску парламенту.

Про це він заявив сьогодні, під час прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи обговорювалася вчора, під час його зустрічі з Президентом, можливість розпуску ВР.

«Я на цю тему розмову не вів», - додав він.

За словами голови ВР, його на даний час цікавить лише питання працездатності парламенту, а не питання існування коаліції. «Але якщо сьогодні немає коаліції, то вочевидь потрібно відкликати людей з уряду», - сказав він.

В.ЛИТВИН нагадав, що відповідальними за формування уряду є Президент та прем’єр-міністр. «Але зрозуміло, що механізму правового для розпуску парламенту сьогодні не існує», - сказав він.

Водночас, як повідомили УНІАН спеціалісти Центру правових ініціатив «Правова держава», Верховна Рада може позбутися своїх повноважень, але достроково їх припинити – ні. На їх думку, підстави припинення повноважень Верховної Ради перераховані в статті 90 Конституції України й включають:

1) припинення повноважень у день відкриття першого засідання Верховної Ради нового скликання (частина перша);

2) дострокове припинення повноважень Президентом України у зв’язку з неспроможністю парламенту:

а) за місяць сформувати коаліцію (пункт 1 частини другої),

б) за шістдесят днів після відставки Кабінету Міністрів України сформувати його новий персональний склад (пункт 2) та

в) за тридцять днів однієї чергової сесії розпочати пленарні засідання (пункт 3).

Інших варіантів, у тому числі саморозпуск, не передбачено, і лише один з них не потребує участі Президента - початок роботи новообраного парламенту. В інших випадках його сприяння необхідне, якщо в намірі депутатів буде досягти власне юридичних наслідків дострокового припинення повноважень законодавчого органу, у першу чергу позачергових виборів, а не просто привести його в неробочий стан.

В останньому разі досить позбавити мандатів сто п’ятдесят одного народного депутата та «обнулити» виборчі списки парламентських партій у Центральній виборчій комісії, що призведе до неповноважності нинішньої Верховної Ради у відповідності з частиною другою статті 82 Конституції, тобто слід повторити події березня-квітня 2007 року.

“Проте, неповноважність, знов-таки, - це не дострокове припинення повноважень у значенні статті 90. У будь-якому разі позачергові вибори може призначити лише Президент (пункт 7 частини першої Конституції), тому депутатам необхідно буде заручитися його підтримкою”, - переконані фахівці «Правової держави».