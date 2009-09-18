Російського журналіста-біженця мало не відправили назад до Росії

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО взяв під особистий контроль розслідування причин і обставин виклику до Деснянського районного управління столиці російського журналіста Олександра КОСВІНЦЕВА, який має в Україні статус біженця.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України з приводу появи у деяких ЗМІ інформації, що О.КОСВІНЦЕВА 14 вересня викликали до Деснянського райвідділу на допит і, незважаючи на пред‘явлене посвідчення про статус біженця, з журналіста взяли розписку про те, що він зобов‘язується прибути до російських правоохоронців до Кемеровської області.

Як повідомила радник міністра Катерина ЛЕВЧЕНКО, "ця ситуація взята під особистий контроль міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ. Наразі за цим фактом призначено службову перевірку".

За її словами, Ю.ЛУЦЕНКО дав доручення негайно детально вивчити ситуацію, акцентувавши увагу на необхідності чіткого дотримання взятих Україною міжнародних зобов‘язань щодо біженців та прав людини.

"Наразі перевіряється дотримання працівниками міліції норм Закону України «Про біженців», зокрема статті 3 цього документа щодо заборони вислання або примусового повернення біженця до країни, з якої він прибув та де його життю та свободі загрожує небезпека", - сказала К.ЛЕВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, колишній журналіст російської "Новой газеты" Олександр Косвінцев одержав статус біженця в Україні в лютому 2008 р., через рік після подання відповідної заяви. Косвінцев заявив, що після серії репортажів про кримінальні зв`язки губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва, його переслідують російські правоохоронні органи.