Москаль просить ГПУ визначити статус мера Сімферополя

Начальник Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим Геннадій МОСКАЛЬ просить генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА визначити статус Геннадія БАБЕНКА, який обіймає посаду мера Сімферополя.

Г.МОСКАЛЬ направив звернення до генпрокурора як народний депутат України, йдеться в поширеному сьогодні повідомленні прес-служби ГУ МВС у Криму.

«Попри те, що вибори Сімферопольського міського голови відбулися ще 26 березня 2006 року, прокуратура Криму досі не може дати чіткої відповіді ні виборцям, ані правоохоронним органам щодо статусу, в якому перебуває громадянин Г.БАБЕНКО», - сказано у зверненні Г.МОСКАЛЯ.

Він учергове нагадує про рішення судів, які визнали недійсними вибори мера Сімферополя в 2006 році, і недавньому рішенні Апеляційного суду Криму щодо голови міської територіальної виборчої комісії Володимира КРИЛОВА і набрання обинувального вироку щодо нього чинності.

На думку Г.МОСКАЛЯ, Г.БАБЕНКО «не має права перебувати в статусі Сімферопольського міського голови, а вже давно в статусі підозрюваного і обвинувачуваного».

Начальник міліції Криму просить О.МЕДВЕДЬКА «дати доручення досвідченим працівникам Генеральної прокуратури України в галузі виборчого права» вивчити ситуацію і «дати чітку відповідь правоохоронним органам Криму і жителям Сімферополя», в якому статусі сьогодні перебуває Г.БАБЕНКО.

Крім того, Г.МОСКАЛЬ просить ГПУ вирішити питання про порушення справи щодо Г.БАБЕНКА, а на час проведення слідчих заходів усунути його від обов`язків мера.

Як повідомляв УНІАН, раніше Г.МОСКАЛЬ звернувся до прокурора Криму з проханням порушити щодо Г.БАБЕНКА кримінальну справу за статтею «самовільне привласнення владних повноважень або звання посадовця, поєднане із здійсненням будь-яких суспільно небезпечних діянь» і винести постанову про усунення його від обов`язків мера Сімферополя на період слідства.

За даними прес-служби міліції автономії, в 2006 роки Залізничний районний суд Сімферополя визнав результати виборів мера недійсними, а рішення Сімферопольською ТВК про реєстрацію Г.БАБЕНКА міським головою і обнародування результатів виборів – протиправними, і відмінив їх. Апеляційний суд Криму, Вищий адміністративний суд України, Верховний суд України залишили рішення в силі, заявили в міліції.

Зі свого боку Г.БАБЕНКО стверджує, що обіймає посаду мера Сімферополя законно. «У мене було декілька судів – десятки, мабуть, зо три-чотири, – прокуратура зо двадцять разів перевіряла, якби щось знайшли, давно, напевно, я б не працював», – сказав Г.БАБЕНКО. «У мене є рішення апеляційних судів Автономної Республіки Крим від 18 квітня 2006 року і 20 квітня 2006 року, які зобов`язують територіальну виборчу комісію в строк до 21 квітня 24.00 підбити підсумки голосування й оголосити підсумки виборів, що комісія і зробила. Все! І ніхто ці рішення судів не відміняв», – сказав Г.БАБЕНКО.