Суд повернув на Херсонський комбайновий завод 700 звільнених

Одеський адміністративний суд 22 вересня виніс ухвалу про поновлення 700 звільнених із Херсонського комбайнового заводу працівників.

Як сказано в прес-релізі, поширеному сьогодні Національним форумом профспілок України, даний розгляд у суді був ініційований зверненням прокуратури Суворовського району м. Херсона, а також НФПУ.

Як заявив лідер НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК, аналогічну роботу профспілки ведуть системно в усіх областях.

«На даний момент ми домовилися з урядом про створення спільної робочої групи. Вона повинна розробити програму зі створення робочих місць і графік погашення заборгованостей із зарплат на всіх українських підприємствах», - підкреслив М.ЯКІБЧУК.

Раніше Національний форум профспілок звертався до керівництва Херсонського комбайнового заводу з вимогою розрахуватися з усіма звільненими працівниками. Після відповідних судових позовів трудового колективу заводу, за інформацією НФПУ, на початку серпня поточного року звільненим працівникам було виплачено понад 1,9 мільйонів гривень зарплат і компенсацій.