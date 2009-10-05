Єфремов заявляє про нецільове використання коштів Яценюком

Голова Комітету Верховної Ради з питань регламенту Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що екс-голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК при розробці системи для голосування «Рада-3» вдався до нецільового використання коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні під час Погоджувальної ради при обговоренні депутатами питання щодо можливості введення в експлуатацію системи «Рада-3».

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що з цього питання у комітеті є відповідний висновок. «Матеріали потрібно передавати у прокуратуру. Там нецільове використання коштів. Ми передали документи ще при спікері А.ЯЦЕНЮКУ з приводу його використання коштів, які не були передбачені ні бюджетом, ні фондом Верховної Ради», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

У свою чергу, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, говорячи про можливість введення в експлуатацію системи «Рада-3», зауважив, що він вивчив усі необхідні документи і передасть їх у профільний комітет, аби комітет визначався, чи треба вводити у дію цю систему.

«Якщо комітет прийме рішення, я його підпишу. Але потім щоб ви не нарікали», - додав він.