Карпачову знову обрано до Європейського інституту омбудсмана

Уповноваженого Верховної ради з прав людини Ніну КАРПАЧОВУ знову обрано членом вищого керівного органу Європейського інституту омбудсмана.

Як повідомили УНІАН в прес-службі українського омбудсмана, таке рішення було прийнято 5 жовтня під час Генеральної асамблеї Європейського інституту омбудсмана (ЄІО), у якій взяла участь делегація на чолі з Н.КАРПАЧОВОЮ.

Зокрема, Генеральна асамблея переобрала Ульріха ГАЛЛЄ президентом Європейського інституту омбудсмана на наступний термін та обрала новий склад правління ЄІО у кількості 18 інституційних членів, серед яких і омбудсман України Н.КАРПАЧОВА – повторно.

Також було внесено зміни до статуту ЄІО щодо запровадження нової посади Генерального секретаря ЄІО, на яку обрано Йозефа ЗІГЕЛЯ (Австрійська Республіка).

Н.КАРПАЧОВА у своєму виступі на Генеральній асамблеї Європейського інституту омбудсмана наголосила на необхідності посилення спільних зусиль омбудсманів країн Європи з метою просування міжнародних стандартів у забезпеченні та захисті прав і свобод людини, а також поінформувала про висунуті нею під час останнього засідання Ради ООН з прав людини ініціативи щодо активної участі європейських омбудсманів у роботі конвенційних Комітетів ООН під час представлення доповідей країн-членів Організації Об‘єднаних Націй.

***Європейський інститут омбудсмана є міжнародною громадською організацією з консультативним статусом при Раді Європи. Основні напрями діяльності ЄІО: розповсюдження ідеї омбудсмана в Європі та сприяння її розвитку, підтримка наукових досліджень в цій сфері, а також обміну досвідом на національному, європейському і світовому рівнях. До складу зазначеного інституту входить переважна більшість європейських інституцій омбудсмана.