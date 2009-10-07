ГПУ зупинила незаконне будівництво на мисі Фіолент

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО повідомив, що Генеральна прокуратура України зупинила незаконні будівельні роботи в районі мису Фіолент, який свого часу брав участь у конкурсі «7 природних чудес України» і був відзначений спеціальною номінацією як одне з унікальних природних місць Криму.

Як поінформували УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, 28 серпня цього року заступник голови ВР направив до Генпрокуратури звернення з проханням перевірити, чи відповідає дійсності інформація, оприлюднена у засобах масової інформації, стосовно вирубки скали та початку будівельних робіт на заповідній території мису Фіолент. М.ТОМЕНКО наголосив, що привертає увагу не лише сам факт такої дії, але й те, що, як йшлося в повідомленнях ЗМІ, Державне управління екологічної безпеки міста Севастополя не давало дозволу на вирубку скали та на будь-які будівельні роботи в районі мису Фіолент.

М.ТОМЕНКО отримав відповідь Генеральної прокуратури з цього приводу. Відомство повідомило, що, всупереч закону України «Про планування та забудову територій», будівництво дійсно було проведено за відсутності дозволу на виконання будівельних робіт та затвердженої і погодженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації. Крім того, у порушення Кодексу України про надра, закону України «Про Червону книгу» здійснено самовільне використання надр (вилучено горну породу) та порушено вимоги щодо охорони видів рослин, занесених у Червону книгу.

Генпрокуратура також повідомила, що винних притягнуто до відповідальності, а будівельні роботи в районі мису Фіолент зупинено.