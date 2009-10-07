Суд розгляне справу депутата Інкерманської міськради і його дружини

У Севастополі передано до суду кримінальну справа у звинуваченні в хабарництві депутата Інкерманської міської ради і його дружини, затриманих правоохоронцями у липні поточного року.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні МВС України в місті Севастополі з посиланням на начальника УБОЗ УМВС Миколи СВЕТОВИЧА.

За даними міліції, депутат і його дружина (депутат був секретарем Постійної комісії Інкерманської міськради, до компетенції якої входить регулювання земельних відносин; дружина депутата була головою житлово-будівельного товариства індивідуальних забудовників) розробили схему незаконного збагачення за рахунок громадян, які хотіли одержати земельну ділянку. Такса за послуги залежала від розмірів ділянки, що виділялася, і становила 1 тис. дол. за сотку, відзначили в УМВС.

У середині липня співробітники УБОЗ затримали депутата і його дружину при отриманні 50 тис. дол., що були частиною хабара в 150 тис. дол., від представника 15-ти жителів Севастополя за сприяння громадянам у прийнятті їх до складу ЖБТІЗ. Решту 100 тис. дол. депутат і його дружина мали одержати через кілька годин, відзначили в УМВС.