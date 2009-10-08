Сьогодні юристи незалежної України в дванадцятий раз відзначають своє професійне свято – День юриста

8 жовтня 2009 року юридична громадськість України вдванадцяте за часи незалежності святкує своє професійне свято – День юриста.

З привітанням до юристів країни звернувся Міністр юстиції Микола Оніщук.

У своєму привітальному слові Міністр юстиції висловив упевненість, що утвердження ідеалів добра та справедливості залишаться життєвим кредом всіх правників країни.

Міністр побажав українським юристам, щоб їх професійні зусилля були винагороджені довірою і повагою простих людей, впевненістю громадян у надійному та справедливому захисті власних конституційних прав та свобод.

На сьогодні, повідомив Міністр, лише в системі органів юстиції працює 23 128 осіб.

Зокрема, це 1324 державних та 4635 приватних нотаріусів, 3765 працівників відділів реєстрації актів цивільного стану, 6511 державних виконавців. В системі Міністерства юстиції діє 27 відділень Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, 8 інститутів судових експертиз.

Крім того, Міністерством юстиції зареєстровано 625 адвокатських об’єднань, атестовано 2888 судових експертів.

При цьому, 73 відсотки працівників органів юстиції складають жінки. Середній вік працюючих становить 36 років. 96,5 відсотків керівного складу органів юстиції мають вищу освіту. 80 відсотків спеціалістів центрального апарату та територіальних органів юстиції мають повну вищу освіту.

Як відомо, День юриста в незалежній Україні святкується з 1998 року та визначений Указом Президента України “Про день юриста”.