На потреби місцевих апеляційних судів виділять лише третину?

Запропоноване проектом державного бюджету на 2010 рік фінансування судової системи лише на третину зможе забезпечити матеріально-технічні потреби місцевих апеляційних судів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, в проекті бюджету-2010 передбачено фінансування судової системи на 2,5 млрд. грн., що становить 30-35% необхідної суми на матеріально-технічне забезпечення місцевих і апеляційних судів.

При цьому В.ОНОПЕНКО нагадав, що фінансування ВСУ здійснюється окремим рядком у бюджеті, тому ”Верховний Суд більш-менш фінансується, і нарікань на умови немає”.