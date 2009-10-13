ФПУ обіцяє всеукраїнський страйк

У разі невиконання Кабінетом міністрів України висунутих Федерацією профспілок України вимог, федерація обіцяє провести всеукраїнський страйк.

Про це сьогодні на брифінгу заявив голова ФПУ, народний депутат України Василь ХАРА.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, федерація дуже довго вела мирні переговори з урядом. «Якщо після акції протесту, призначеної на 17 жовтня, влада не приступить до виконання вимог ФПУ, ми переконуватимемо членів профспілок провести всеукраїнський страйк. Закон нам це дозволяє – після відкриття процедури трудового конфлікту ми все пройшли, як це належить за законом, і у нас відкриті двері до найостаннішої форми протесту – всеукраїнського страйку», - сказав В.ХАРА.

При цьому він додав, що для того щоб страйк не відбувся, уряд має підписати з ФПУ протокол щодо реалізації вимог федерації.

«Найперша вимога – це встановлення прожиткового мінімуму на рівні 970 грн., і щоб мінімальна зарплата була на рівні прожиткового мінімуму. Ну і звичайно, необхідно ліквідувати заборгованість із зарплати, яка становить по Україні 1 млрд. 600 млн. грн. Все решта можна вирішувати в робочому порядку», – сказав голова ФПУ.

Як повідомляв УНІАН, ФПУ закликає всі профспілкові організації 17 жовтня, в Міжнародний день боротьби з бідністю, провести колективні протестні акції і висунути вимоги до роботодавців і органів влади повернути трудящим борги із заробітної плати і підвищити її.

Як наголошується у зверненні ФПУ до Президента України, Кабміну і Верховної Ради, «в 2009 році стався безпрецедентний випадок – вперше з 2004 року 8 мільйонів пенсіонерів стали офіційно бідними, оскільки через штучно зменшений до 498 грн. прожитковий мінімум їхні пенсії стали нижчими за межу бідності, що становить 778 грн».

***1 жовтня Окружний адміністративний суд Києва після розгляду позову громадянина О.ЩУРИКА ухвалив рішення про скасування наказу і правового висновку Міністерства юстиції України щодо легітимності обрання головою ФПУ В.ХАРИ.