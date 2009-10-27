Фотовиставка про торгівлю людьми йде на вокзалах Західної України

На території залізничних вокзалів міст Західної України триває фотовиставка робіт, присвячених тематиці протидії торгівлі людьми.

Представляє виставку, що триватиме до 15 грудня 2009 року, українська неурядова організація «Серце, не спи» спільно з Посольством Республіки Польща в Україні та Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі Представництва МОМ.

Як зазначається у повідомленні, вперше містами України подорожуватиме виставка, яка містить справжні фотографії з життя постраждалих від торгівлі людьми. Організатори виставки пояснюють, що вона задумана жити разом з людьми та близько до людей. Залізничні вокзали обрані для того, аби максимальна кількість українців, проходячи повз виставку та поспішаючи у власних справах, мала змогу відчути проблему зовсім близько від себе та усвідомити, що ніхто не застрахований від ролі жертви.

З 15 по 25 жовтня фотовиставка вже успішно стартувала в приміщенні залізничного вокзалу міста Вінниця, де викликала велику зацікавленість українських пасажирів та привернула їхню увагу до проблеми протидії торгівлі людьми.

26 жовтня експозиція переїжджає до Хмельницького, де також буде представлена на території залізничного вокзалу міста. У Хмельницькому виставка проходитиме до 6 листопада. На черзі – Тернопіль, Ковель та Львів.

Фотовиставка відбувається в рамках соціальної кампанії Представництва МОМ в Україні з метою підвищення обізнаності громадськості з проблемою торгівлі людьми під назвою «Людське життя не продається», яка розпочалася в червні 2009 року. Дана соціальна кампанія покликана підвищити громадську обізнаність в українському суспільстві щодо проблеми торгівлі людьми, що є страшним феноменом сучасності. За даними МОМ, лише в Україні кількість постраждалих від торгівлі людьми з початку 1990-х років становить у 117 тис. осіб.

Перед тим, як приїхати в Україну, рухома фотовиставка подорожувала територією Польщі. Навесні 2008 року вона побувала на залізничних вокзалах семи польських міст, завершивши свою подорож фактично на кордоні з Україною.