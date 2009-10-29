Кучма називає корупцією приховування економічних показників

Колишній Президент України Леонід КУЧМА називає різновидом корупції приховування від громадськості основних фінансово-економічних показників. Про це Л.КУЧМА сказав в інтерв’ю тижневику WeeklyUA.

“Від нас зараз приховують основні фінансово-економічні показники, і я називаю — це різновидом корупції. Нам не повідомляють, наприклад, про динаміку реальних доходів населення. Що приховувати?! Нічого не кажуть про стан кореспондентського рахунку казначейства, ми не знаємо: а раптом країна вже банкрут. Іноді мені здається, що ми в зачарованому колі”, - сказав колишній глава держави.

На його переконання, “у рамках демократії взагалі важко боротися з корупцією. А в рамках нашої дитячої демократії — складніше на порядок. Скільки гучних викриттів ми чули за останні роки! Усі вони залишаються без належних наслідків”.