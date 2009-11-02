СБУ виявила канал постачання в Україну героїну

У Львівській області співробітники СБУ у результаті спільної з прикордонниками спеціальної операції затримали в пункті пропуску “Краковець” громадянина України, який намагався контрабандним способом ввезти партію героїну.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 29-річний житель Львова, повертаючись автомобілем з Республіки Польща в Україну, приховав 200 грамів наркотику серед особистих речей. За висновками експертизи, вилучений правоохоронцями героїн високої якості і його ціна на „чорному ринку” могла сягати понад 300 тис. грн..

Стосовно затриманого львів’янина слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.