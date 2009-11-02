НБУ нагадав «всім, всім, всім» про мораторій на стягнення коштів

Національний банк України нагадує, що стягнення коштів з коррахунків банків, в яких введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, відкритих в інших банках, заборонено, зокрема стягнення на підставі виконавчих документів.

Про це йдеться в листі НБУ комерційним банкам (№18-312/4592-20287 від 30 жовтня ц.р.).

У листі наголошується, що в НБУ надходять численні запити від тимчасових адміністраторів банків щодо виконання документів про стягнення й арешт коштів на коррахунках банків під час дії мораторію.

У зв`язку з цим, Нацбанк повідомляє, що відповідно до пункту першого частини третьої статті 85 Закону України «Про банки і банківську діяльність», впродовж дії мораторію забороняється здійснювати стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення, і вживання заходів, спрямованих на забезпечення такого стягнення відповідно до законодавства України.

«Враховуючи викладене, вважаємо, що в разі надходження документів про арешт коштів або здійснення стягнення з кореспондентських рахунків банку, в якому введено мораторій, незалежно від виду мораторію, обслуговуючий банк зобов`язаний повернути такі документи без виконання і сповістити орган, який ухвалив (направив) рішення про арешт коштів (здійснення стягнення), що в банку-боржнику введено тимчасову адміністрацію і введено мораторій на задоволення вимог кредиторів», - йдеться в листі НБУ.