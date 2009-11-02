Знято частину звинувачень з вандалів, які пошкодили пам’ятник Леніна

Суд зняв частину звинувачень з націоналістів, які пошкодили пам`ятник Володимиру Леніну на бульварі Тараса Шевченка в Києві.

Як пише газета “КоммерсантЪ-Украина” (№188 (1009)), Шевченківський районний суд столиці у п`ятницю, 30 жовтня, виніс перше рішення стосовно п`яти активістів правих націоналістичних організацій, які відбили ніс і кисть лівої руки у пам`ятника В.Леніну. З них знято звинувачення в пошкодженні пам`ятника національного значення, проте залишено в силі звинувачення в хуліганстві.

Кримінальну справу порушено стосовно п`яти членів правих радикальних організацій ”Конгрес українських націоналістів” і ”Тризуб” ім. Бандери. 30 червня активісти відбили ніс і кисть лівої руки у пам`ятника В.Леніну. За даними газети, вони приурочили це до дня народження головнокомандуючого УПА Романа Шухевича і мотивували свій вчинок невиконанням указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про ліквідацію пам`ятників епохи тоталітаризму. Їх звинуватили в хуліганстві й пошкодженні пам`ятника національного значення.

Газета зазначає, що адвокат підсудних Сидір КИЗІН у суді заявляв, що монумент В.Леніну ніколи не був пам`ятником національного значення і що єдиний статус, який коли-небудь мав монумент, - це статус пам`ятника республіканського значення, присвоєний йому в 1965 році.

Вислухавши доводи сторін, суддя Кирило КОРМУШИН зняв з підсудних звинувачення в пошкодженні пам`ятника національного значення. Він пояснив своє рішення відсутністю в матеріалах кримінальної справи доказів того, що монумент є пам`ятником національного значення. Проте суддя залишив в силі звинувачення в хуліганстві, пише «КоммерсантЪ».

Довідка УНІАН. Пам`ятник В.Леніну було встановлено на столичному бульварі Т.Шевченка і відкрито 5 грудня 1946 року. Автори пам`ятника – скульптор С.Д.Меркуров, архітектори – А.В.Власов і В.Д.Єлізаров. Висота фігури вождя 3,45 метра, вона висічена з темно-червоного полірованого граніту.