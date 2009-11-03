Медикам, задіяним у боротьбі з грипом, хочуть підвищити оклади

Верховна Рада України ухвалила за основу проект постанови «Про першочергові заходи протидії поширенню пандемічного грипу в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 397 із 440 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Найближчим часом даний проект постанови має бути доопрацьований.

Документ передбачає з 1 листопада 2009 року підвищити у 5 разів посадові оклади медичним працівникам, які задіяні у здійсненні заходів щодо боротьби з епідемією грипу.

Крім того, планується забезпечити надання матеріальної допомоги у розмірі 100 тис. грн. сім’ям медпрацівників, які загинули внаслідок захворювання, що виникло під час виконання ними службових обов’язків з надання медичної допомоги населенню у період епідемії грипу.

Також передбачено терміново вирішити питання щодо закупівлі апаратів штучної вентиляції легень, які можуть працювати безперервно понад дві доби, для надання допомоги хворим.

Крім того, планується до 10 листопада організувати контрольно-діагностичні пости в аеропортах, на залізничних вокзалах, у пунктах перетину державного кордону України, на кордонах областей, що офіційно оголошені зонами епідемії.

Крім того, проектом постанови передбачається, що Генеральна прокуратура України має вжити заходів для розслідування причини масових випадків смертей серед населення внаслідок захворювання на грип.

Передбачено заслухати звіт уряду щодо виконання цієї постанови не пізніше 17 листопада.