В Криму хочуть постанову про ”Верховный Совет Крыма”

Сімферополь. 3 листопада. УНІАН. Представники Російської громади Криму і партії ”Руський блок” у кримському парламенті за підтримки представників партії ”Союз”, ПСПУ і Партії регіонів мають намір ініціювати ухвалення Верховною Радою АРК постанови ”Про затвердження найменування представницького органу Автономної Республіки Крим російською мовою: ”Верховный Совет Автономной Республики Крым””.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Російської громади Криму.

Згідно з повідомленням, проект постанови пов`язаний з «абсурдністю існуючого досі положення, коли парламент Криму російською мовою іменується в якомусь варіанті російсько-українського ”суржику”, а саме: ”Верховна Рада Автономної Республіки Крим”. Проти такої назви найвищого представницького органу Автономної Республіки Крим в його російському варіанті неодноразово виступали представники кримської громадськості і самі кримські депутати».

Як вважають ініціатори проекту постанови, у кримських парламентаріїв є можливість не на словах, а справою продемонструвати своє прагнення захистити права російськокультурного населення Криму, затвердивши назву парламенту АРК літературною російською мовою.

Проект зареєстрований у Секретаріаті ВР АРК 2 листопада депутатами Сергієм ЦЕКОВИМ, Петром ЗАПОРОЖЦЕМ, Володимиром КЛИЧНИКОВИМ, Олегом РОДІВІЛОВИМ, Віктором ПОПОВИМ, Світланою САВЧЕНКО і Олегом СЛЮСАРЕНКОМ.