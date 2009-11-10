Прокуратура Києва вимагає припинити торгівлю сигаретами в підземках

Столична прокуратура вимагає припинити торгівлю тютюновими виробами в підземних переходах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокурати м.Києва.

З цією метою, прокуратура столиці внесла протести на низку ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, що були видані компаніям і приватним підприємцям із порушенням вимог чинного законодавства. В прокуратурі нагадали, що рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року заборонено роздрібну торгівлю сигаретами та алкогольними напоями у павільйонах та кіосках, розташованих у підземних переходах та на станціях метрополітену. Всі підприємці, в роботі яких прокуратура виявила порушення, торгували саме в підземних переходах.

Документи прокурорського реагування із вимогою анулювати ліцензії надіслано до регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Крім того прокуратура Києва зобов’язала Департамент власними силами перевірити, як у столиці додержано вимог зазначеного рішення Київради, та в разі виявлення інших порушень скасувати ліцензії підприємств, що їх припустилися.