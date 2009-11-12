“Укравтодор” конфісковуватиме вантажні автомобілі за перевищення ваги

“Укравтодор” має намір посилити санкції за перевищення габаритно-вагових параметрів вантажного автотранспорту, аж до конфіскації автомобілів, повідомляє тижневик «Коментарі:».

«Нецивілізоване ставлення перевізників до автодоріг, масові випадки перевищення допустимої ваги й навантажень на вісь серйозно руйнують дороги. (…) Тому найближчим часом плануємо ініціювати підвищення штрафів за такі порушення у 5–10 разів, внести зміни до законодавства, щоб блокувати такі автомобілі й навіть передбачити їх конфіскацію», - пояснив в інтерв’ю тижневику голова “Укравтодору” Вадим ГУРЖОС.

Як пише видання, з початку роботи програми щодо забезпечення контролю вантажного автотранспорту “Укравтодор” закупив і ввів в експлуатацію 26-ть габаритно-вагових комплексів. Наступного року планується введення в експлуатацію ще 25-ть пересувних пунктів контролю, а до 2012 - обладнання ще 22-х стаціонарних. Від початку 2009 року було проведено 156 тис. 059 контрольних зважувань, зафіксовано 6 тис. 898 порушень, затримано 924 автомобілі (починаючи з квітня, після необхідних змін у законодавстві).

За проїзд наднормативного автотранспорту усередині країни український бюджет отримував усього 5–7 млн. грн. на рік. А після організації мобільного габаритно-вагового контролю щорічні надходження збільшилися до 10 млн. грн.

Розрахунки показують, що перевищення вагових параметрів навіть на 10% скорочують термін служби автодорожніх конструкцій у 1,46 раза. За даними фахівців “Укравтодору”, збільшення кількості й маси автомобілів привели до скорочення терміну служби штучних споруд з розрахункових 80–100 років до 30–40. А міжремонтний термін експлуатації автодоріг скоротився з 12–18 років до 6–10, що удвічі перевищує витрати на ремонтні роботи.

Водночас, порівняно з іншими європейськими країнами, пишуть «Коментарі:», санкції за подібні порушення в Україні залишаються найнижчими. Наприклад, 28 жовтня на трасі Малин-Гостомель була затримана колона з десяти вантажівок з будматеріалами. Маса п’яти з них перевищила допустиму норму майже удвічі - до 61 тонн. У підсумку усе обійшлося штрафом 600 євро. У сусідніх країнах сума штрафу була б удесятеро більша.

Наприклад, в Угорщині штраф тільки за один автомобіль з таким перевантаженням склав би майже 6 тис. євро У Росії штраф для підприємства-перевізника становить 9,3-11,6 тис. євро і 46,5 євро особисто для водія вантажівки.