БЮТ ініціює парламентську ТСК із закупівель медобладнання і ліків

Фракція БЮТ ініціює створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування ситуації навколо закупівель медичного обладнання та ліків за державні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Погоджувальної ради заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, така пропозиція висловлена на підтримку заяви прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо необхідності створення спеціальної міжвідомчої робочої групи для вивчення цінової політики при закупівлі медичного обладнання, ліків та вакцин за бюджетні кошти.

При цьому, за словами А.КОЖЕМ`ЯКІНА, фракція БЮТ пропонує перевірити питання медичних закупівель за 2007, 2008 та 2009 роки і відсторонити від виконання обов’язків тих людей, які мають відношення до закупівель. «Треба відсторонити мародерів, які зараз займаються безпосередньо закупівлями», - сказав він.