США продовжать допомогу Україні зі створення підрозділів внутрішніх розслідувань

Уряд Сполучених Штатів Америки висловлює готовність продовжити співпрацю з урядом України з надання технічної допомоги для організації та забезпечення роботи підрозділів внутрішніх розслідувань в органах виконавчої влади.

Про це повідомив Генеральний Інспектор Департаменту юстиції США Глен Файн у ході зустрічі з Міністром юстиції України Миколою Оніщуком. Зустріч відбулася 16 листопада в Міністерстві юстиції України в рамках офіційного візиту американського урядовця до України.

За словами Генерального Інспектора Департаменту юстиції США, на сьогодні органам влади в Україні вже надається допомога з укомплектування таких підрозділів комп’ютерною технікою та створення комп’ютерних мереж. Зокрема, до кінця листопада очікуються поставки обладнання для забезпечення діяльності підрозділу внутрішніх розслідувань в Міністерстві юстиції України.

У ході нинішнього візиту в Україну урядовець США має намір провести зустрічі з керівниками підрозділів внутрішніх розслідувань з тим, щоб надати консультації з питань організації подібних структур.

«Підрозділи внутрішніх розслідувань реалізують важливу превентивну функцію у запобіганні корупції. Розвиток таких структур є надзвичайно важливим рухом уперед на шляху подолання корупції», - наголосив Глен Файн.

У ході зустрічі український Міністр юстиції поінформував урядовця США про наміри розробки Управлінням з питань запобігання корупції в Міністерстві юстиції Кодексу етики працівників органів юстиції. Документ покликаний встановити стандарти доброчесної поведінки працівників органів юстиції, розробити алгоритм виявлення та розв’язання конфлікту інтересів, механізму захисту осіб, що повідомляють про порушення антикорупційного законодавства тощо.

Як повідомлялося, в Україні реалізується пілотний проект по створенню при міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади Служб внутрішнього контролю. Утворення таких підрозділів є складовою антикорупційних заходів, що на сьогодні запроваджуються в Україні. Зокрема, пілотний проект реалізується в Міністерстві юстиції, Міністерстві охорони здоров’я та Державному комітеті України із земельних ресурсів. Таке завдання міститься в Протокольному рішенні за результатами засідання Ради з питань забезпечення реалізації Порогової програми Корпорації "Виклики тисячоліття" від 24 грудня 2008 року.

На служби внутрішнього контролю пропонується покласти завдання щодо запобігання вчиненню корупційних правопорушень; вивчення та аналізу корупціогенних ризиків тощо.