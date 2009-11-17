На Миколаївщині затримано «злодія в законі» на прізвисько «Принц»

У Миколаївській області затримано грузинського «злодія в законі» Паата ЧХАРТИШВІЛІ на прізвисько «Принц».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Затриманий був неодноразово судимий за тяжкі злочини на території Грузії та Російської Федерації, коронований у 1990 році.

Встановлено, що «Принц» прибув до України з метою встановлення кримінальних контактів та перерозподілу впливу у сфері незаконного обігу важких наркотиків.

Під час затримання у «злодія в законі» правоохоронці вилучили наркотичну речовину – героїн, а також золоті ювелірні вироби та автомобіль.

Відносно затриманого порушено кримінальну справу за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України та його заарештовано.

Наразі проводяться заходи щодо встановлення причетності П.ЧХАРТИШВІЛІ до скоєння інших злочинів.