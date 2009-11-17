Учасникам процесу про замах на Добкіна та Кернеса заборонили коментарі

Апеляційний суд Харківської області зобов’язав утримуватися від коментарів усіх учасників закритого судового процесу у кримінальній справі про замах на мера Харкова Михайла ДОБКІНА, секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА та його сина Кирила.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд ухвалив під час засідання 16 листопада. Слухання справи розпочалось 26 жовтня.

За інформацією, якою володіли журналісти до ухвалення цього рішення, сьогодні, 17 листопада, суд продовжує допитувати свідків. Зокрема, свої свідчення продовжить давати свідок Борис ЗАЙЦЕВ, аудіозаписи якого з підсудним Олегом МЕДВЕДЄВИМ (депутатом Московської райради Харкова від Партії регіонів) є головним доказом у суді.

Всього у справі проходить 6 свідків.

16 листопада всі учасники судового засідання відмовилися надати журналістам коментарі.

Представник судової системи, з яким сьогодні мав конфіденційну розмову кореспондент УНІАН і який знайомий з перебігом подій, сказав, що вважає справу «повністю сфабрикованою». Співрозмовник агентства також вважає, що ця справа мала б отримати великий резонанс у суспільстві, в тому числі й з огляду на постійні заяви вищих керівників держави про розповсюдження корупції та злочинності в Україні.

Разом із тим, раніше, після судового засідання 27 жовтня, Б.ЗАЙЦЕВ заявив кореспонденту УНІАН, що аудіозапис його розмов з О.МЕДВЕДЄВИМ, який він зробив власноруч, а потім передав потерпілим, «натуральний».

Як повідомляв УНІАН, О.МЕДВЕДЄВА звинувачують за статтею 115 (частина 2-га) Кримінального кодексу України (спроба замаху на вбивство багатьох осіб особливо небезпечним способом). Максимальне покарання за цією статтею – довічне позбавлення волі.

За версією слідства, О.МЕДВЕДЄВ був організатором спроби вбивства М.ДОБКІНА, Г.КЕРНЕСА та його сина Кирила. О.МЕДВЕДЄВА було затримано 6 грудня 2007 року. Одна з вимог усіх трьох потерпілих – компенсація завданої моральної шкоди у розмірі 5 тис. грн. кожному.

27 жовтня батьки О.МЕДВЕДЄВА заявили журналістам, що вважають справу сфабрикованою і звертатимуться до міжнародного суду.