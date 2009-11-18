У Запоріжжі забили на смерть майора міліції

Сьогодні вночі у Запоріжжі під час спроби припинення бійки загинув 35-річний майор міліції Микола Пасько.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у Запорізькій області, 18 листопада близько 2-ї години ночі в районі зупинки громадського транспорту «Бібліотека ім. Горького» між двома групами чоловіків виникла конфліктна ситуація, яка переросла у бійку.

У цей же час на зупинці знаходився М.Пасько. За словами свідків, він підійшов до громадян, пред`явив посвідчення працівника міліції та поставив вимогу припинити хуліганські дії. Після цього невідомі почали бити співробітника міліції, заподіявши йому тілесні ушкодження, несумісні з життям, а потім зникли з місця події.

Як зазначили у ЦГЗ, вранці співробітники міліції затримали двох жителів Молочанська, 1989 та 1990 р.н., і жителя Запоріжжя, 1991 р.н., які обґрунтовано підозрюються у скоєнні злочину. У затриманих вилучено особисті речі загиблого. Всі троє затриманих вже були раніше засуджені за злочини, пов`язані з насиллям.