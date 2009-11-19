Депутатів хвилює конституційність закону про соцстрахування

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 49 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», а також терміна «середня заробітна плата».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, також сьогодні до Конституційного суду надійшло подання 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень постанови Кабінету міністрів України «Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів у 2010 році» від 29 жовтня 2009 року № 1181.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.