Партія регіонів направила до КС два подання

Фракція Партії регіонів направила до Конституційного Суду України два подання - щодо середньої заробітної плати та постанови уряду про розподіл бюджетних коштів наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

«Ми зареєстрували два подання до Конституційного Суду. Перше - з приводу середньої заробітної плати, щоб було зрозуміло, що це таке. І друге - з приводу правомочності постанови уряду щодо розподілу бюджетних коштів наступного року», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Збір підписів за відставку уряду, за його словами, ще триває.

«Дуже хотілося б, щоб за цю постанову проголосували всі ті, хто голосував за підвищення соціальних стандартів», - сказав О.ЄФРЕМОВ.