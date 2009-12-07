У Полтавському райвідділі міліції помер затриманий чоловік

У Полтавському районному відділі міліції помер затриманий 36-річний чоловік, якого підозрювали у крадіжці скутера.

Як повідомив УНІАН начальник відділу із зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Полтавській області Юрій СУЛАЄВ, 29 листопада о 23.20 до чергової частини надійшло повідомлення про те, що в селі Россошенці Полтавського району вкрадено скутер. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка опитала потерпілого, очевидців і стала обгрунтовано підозрювати у здійсненні злочину раніше судимого 36-річного жителя Россошенців.

За словами Ю.СУЛАЄВА, міліціонери кілька разів приїжджали до будинку підозрюваного, але їм ніхто не відкривав.

«Лише наступного дня на вечір, коли знову на стукіт міліції ніхто не відкрив двері, правоохоронці зробили вигляд, що пішли, а самі почекали, коли підозрюваний вийшов у двір. Під час спроби затримання чоловік став чинити опір. Один із міліціонерів застосував до нього фізичну силу», - сказав начальник відділу ГУ МВС області.

Далі, за словами Ю.СУЛАЄВА, підозрюваного затримали і привезли у Полтавський райвідділ міліції. «Близько 21.00 йому стало погано, він впав на підлогу. Швидка констатувала смерть», - повідомив він.

Міліція поінформувала про інцидент прокуратуру. Прокуратура Полтавського району порушила кримінальну справу за фактом смерті. Ведеться розслідування. За попередньою інформацією слідства, чоловік помер від тупої травми живота, яка спричинила проблеми з селезінкою (точний діагноз встановлюють судмедексперти). Підозрюваного (міліціонера) відсторонено від роботи. “Чи було перевищення службових повноважень - з`ясовуватимуть прокуратура і суд”, - додав Ю.СУЛАЄВ.