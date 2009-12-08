Україна досі не освоїла усіх коштів для пунктів утримання нелегалів перед набуттям чинності угоди про реадмісію з ЄС

Україна й досі не використала надану Європейським Союзом фінансову допомогу для створення пунктів тимчасового утримання нелегальних мігрантів, що планувалося зробити до набуття чинності з 1 січня 2010 року угоди про реадмісію між Україною і ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Валерій ЧАЛИЙ сьогодні на брифінгу у Києві.

«Я визнаю, що Україна не використала повністю коштів для облаштування відповідних пунктів тимчасового утримання і перебування нелегальних мігрантів. Ми використали лише частину цих коштів, але ще залишилися певні суми для освоєння», - сказав він з огляду на надану ЄС допомогу Україні з метою підготовки держави до подальшого виконання угоди про реадмісію.

Водночас, В.ЧАЛИЙ зауважив, що це питання перебуває не лише у компетенції МЗС, адже відповідальними за нього є деякі інші міністерства та відомства.

В.ЧАЛИЙ також наголосив, що у зв’язку із початком імплементації угоди про реадмісію з Євросоюзом не слід перебільшувати деякі експертні оцінки про те, що з наступного року на територію України з країн ЄС будуть повернуті близько 150 тисяч нелегалів.

«Реальну ситуацію ми дізнаємося, коли ці механізми будуть імплементовані. На наше переконання зараз такі побоювання, очікування – вони перебільшені», - заявив В.ЧАЛИЙ і зауважив, що точних відомостей про прогнозовану кількість повернутих з ЄС в Україну нелегалів у рамках угоди про реадмісію на сьогодні немає.

Говорячи про інші актуальні питання навколо боротьби з нелегальною міграцією, В.ЧАЛИЙ наголосив на необхідності створення єдиного реадмісійного простору навколо України не лише з країнами ЄС, але й з Росією і Білоруссю.