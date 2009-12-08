КРУ склало 6 тисяч 597 актів за фактами корупційних дій

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Контрольно-ревізійне управління під час проведення перевірок діяльності міністерств та відомств до 1 січня 2008 року склало 6 тисяч 597 актів за фактами корупційних дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Сьогодні за результатами цієї перевірки зі складених 6 тисяч 597 актів порушено всього 769 кримінальних справ, при цьому більшість з них навіть близько не доведено до суду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, КРУ 931 акт спрямувало до Міністерства внутрішніх справ, 633 – до Служби безпеки України, 19 – до Державної податкової адміністрації і 5 тисяч 014 – до Генеральної прокуратури України.

«Це все – до 1 січня 2008 року, коли країну ця безпрецедентна мафія Партії регіонів грабувала потужно по всіх напрямках. На які міністерства не подивишся, на який напрямок розпорядження державними ресурсами або надрами – грабунок йшов масштабний, але поки що притягнути їх до відповідальності уряд не має ні можливості, ні повноважень. Я думаю, що після виборів Президента ми досить суттєво і ретельно повернемося до цієї справи», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.