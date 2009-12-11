Ющенко просить НАТО посилити захист звільненої з полону “Аріани”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернеться до Президента США Барака ОБАМИ і керівництва НАТО щодо посилення захисту звільненого з піратського полону судна «Аріана».

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV, яке вийде 13 грудня у підсумковій програмі «Факти».

«Я б не сказав, що все йде гладко, що зумовило мене сьогодні звернутися до Президента США та керівництва НАТО, щоб посилити безпековий компонент захисту на маршруті цього корабля та дещо в матеріальному компоненті», - сказав Президент.

Він наголосив, що у свою чергу Україна виконала усі взяті на себе зобов’язання щодо звільнення моряків. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна займалась питанням визволення з першого дня захоплення судна, розроблялось 12 варіантів операцій, які погоджувались структурами у Лондоні, Греції та структурою, яка координувала роботу піратів. Останній – реалізований - сценарій був затверджений 11 днів тому. Президент вкотре підкреслив, що українські спецслужби провели блискучу роботу.

Президент повідомив, що при збереженні швидкості українські моряки у вівторок або у середу зранку вже сядуть на український літак. «Трагедія закінчилась», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зауважив, що задля уникнення подібних випадків у майбутньому необхідно, щоб Україна була більше представлена у цьому регіоні.

«Сьогодні зрозуміло одне - що наші інтереси у цьому регіоні світу все більше і більше потерпають», - сказав В.ЮЩЕНКО. Тому, на його переконання, Україна має долучитись до системи міжнародного реагування на піратські захоплення суден.

Президент упевнений, що вже в найближчі місяці Україна зможе вийти на відповідну міжнародну базу, у рамках якої зможе більш оперативно реагувати на сигнали SOS, у тому числі і українських кораблів.

Також він повідомив, що Україна не платила викуп за моряків судна «Аріана» (2,8 млн. дол.), це зробив судновласник.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що Україна розглядала можливість сплати викупу. «Ми готові були у деяких сценаріях брати на себе цю відповідальність», зауважив Президент.

Він повідомив, що в нього була домовленість з двома-трьома бізнесменами, які були готові допомогти фінансово. «Але на жаль або на щастя, така допомога не знадобилась», - сказав В.ЮЩЕНКО.