Влада Києва просить дозвіл на перевірку розважальних закладів

Влада Києва просить Кабінет міністрів України надати органам міської влади дозвіл на здійснення перевірок розважальних закладів на предмет дотримання правил безпеки у випадках, коли щодо них є окреме відповідне рішення спеціальної міської комісії з надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, на сьогодні таких повноважень місцеві органи не мають.

На запитання, чи будуть проводитись якісь заходи щодо перевірки розважальних закладів у Києві після трагедії у Пермі, А.ГОЛУБЧЕНКО відповів: “Зараз готується постанова Кабінету міністрів про зміну правил перевірки. Тому що сьогодні Головне управління надзвичайних ситуацій не має права перевіряти жодних закладів з метою впевнитись, чи виконуються правила, чи все працює”.

За його поясненням, відповідні перевірки можуть здійснюватись лише раз на рік, що є малоефективним для повної гарантії безпеки відвідувачів.

Крім того, про проведення перевірки керівництво розважального закладу має декілька разів попереджатись ще за місяць до дати запланованого контролю.

“І тому виникла ситуація, коли, з одного боку, є потреба, а з іншого – правила забороняють”, - підкреслив А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, як тільки відповідний дозвіл міська влада отримає, вона розпочне проводити перевірки. “Я дав вчора доручення готувати графік перевірки. Обов’язково будемо перевіряти”, - запевнив А.ГОЛУБЧЕНКО.