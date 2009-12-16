Політтехнолога Гельмана допитали у справі про отруєння Ющенка

У минулому відомого політтехнолога Марата ГЕЛЬМАНА викликали на допит до Посольства України в Москві у справі про отруєння українського Президента Віктора ЮЩЕНКА. Про це у своєму блозі розповів сам М.ГЕЛЬМАН.

М.ГЕЛЬМАНА допитувала слідча група Генеральної прокуратури України. Ніякої повістки М.ГЕЛЬМАН не одержував, йому зателефонували і домовилися про зустріч, повідомляє ”Коммерсант-Украина”. Допит тривав чотири години, про жодні звинувачення М.ГЕЛЬМАНУ не йшлося. ”Допитував симпатичний хлопець, так що допит йшов легко”, - сказав М.ГЕЛЬМАН, але деталі бесіди не розкрив, пославшись на підписку про нерозголошення.

Проте, він розповів, що у слідства, мабуть, є основна версія подій часів виборчої кампанії 2004 року, коли В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином, але для передачі справи до суду їм не вистачає доказів.

У 2004 році М.ГЕЛЬМАН працював у штабі основного опонента В.ЮЩЕНКА - Віктора ЯНУКОВИЧА з Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.ЮЩЕНКО заявляв, що розслідування справи про його отруєння завершено, проте гальмується з боку Росії, де переховуються організатори отруєння.

”Розслідування завершене, прокуратура залучила близько 1000 свідків. Я сам кілька разів ходив до Генпрокуратури надавати свідчення”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

”Люди, які безпосередньо організували моє отруєння, перебувають вже чотири роки в Москві. Я тричі звертався до Президента Росії й просив, щоб їх допитали українські слідчі. Слідчі готові провести допит у нашому посольстві в Москві”, - заявив В.ЮЩЕНКО.

”Серед підозрюваних - колишній заступник голови СБУ, кухар і людина з обслуговування. Всі ці люди перебувають в Москві”, - стверджує Президент.