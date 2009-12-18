СБУ не виявила серйозних порушень виборчої кампанії

Служба безпеки України поки не фіксує серйозних порушень передвиборчого процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам в Києві заявив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«В кожній області ситуація не є такою, що є драматичною… Поки що все нормально», - сказав він, зазначивши, що протягом кожного дня в разі виникнення якихось порушень, СБУ, де разом з міліцією, а де самостійно, вдається знімати проблемні питання.

За його словами, це, зокрема, стосується формування реєстру виборців, оскільки інколи співробітники від Центральної виборчої комісії втрачають ключі-коди від доступу до комп’ютерних систем, але ці питання вдається швидко вирішувати.

Крім того, голова СБУ нагадав, що за рішенням ЦВК передбачена можлива участь СБУ щодо захисту їх комп’ютерних ресурсів.

«На сьогоднішній день ситуація нормальна, хоча поточні проблеми є», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.