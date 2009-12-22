24 грудня в Києві відбудеться Конференція суддів адмінсудів

24 грудня об 11.00 в приміщенні Вищого адміністративного суду України (вул. Московська, 8, корп. 5, 2 поверх) відбудеться засідання Конференції суддів адміністративних судів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Вищого адміністративного суду України.

Під час засідання планується розглянути, зокрема, питання про становлення та розвиток адміністративного судочинства в Україні, про запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах у зв’язку з прийняттям Закону України від 5.06.2009 р. № 1475-VI, про Регламент Ради суддів адміністративних судів України, про звернення зборів суддів адміністративних судів до Конференції.

Акредитація представників ЗМІ проводиться сьогодні, 22 грудня, з 14.00 до 17.00, за телефонами: 599-43-91 (вн. 170, 316), моб. 067-40-50-789