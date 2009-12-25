Мін‘юст примусово стягнув 200 млн. грн. боргів з зарплати

З початку 2009 року Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула з підприємств та організацій у примусовому порядку за судовими рішеннями понад 200 млн. грн. боргів із заробітної плати та інших виплат, пов’язаних із трудовими правовідносинами.

Про УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту з посиланням на міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА.

За словами міністра, серед найбільших боржників за виконавчими документами про стягнення заборгованості з зарплати та інших виплат, пов’язаних із трудовими правовідносинами, у 2009 році були ДП «Хімпром» (Харківська область), «Укрвуглереструктуризація» (Донецька область), ВАТ «Селмі» (Сумська область), Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів (Одеська область), КП ШКЗ «Зірка» (Сумська область), НДІ аеропружних систем (АРК), ВАТ ФСК «Море» (АРК), ДП Горлівський хімічний завод» (Донецька область), ДП «Артемвугілля» (Донецька область), ЗАТ «Енерговугілля» (Донецька область) та ще близько двох десятків підприємств, заборгованість яких складає від 1 до 10 млн. гривень.

Загалом кількість боргів із зарплат, які стягнули державні виконавці у 2009 році, зросла на 21,3%.

При цьому, за словами міністра, якщо виходити з судових рішень, які надходять на примусове виконання до Мін’юсту, промислові регіони – Донецька, Луганська, Харківська та Одеська області, були у 2009 році найбільш злісними боржниками з зарплати та інших виплат, пов’язаних із трудовими правовідносинами. На ці області припадало більше половини рішень судів щодо стягнення зарплатних боргів, які не були виконані добровільно.