У Києві затримали детектива, який незаконно прослуховував громадян

Служба безпеки України учора припинила протиправну діяльність громадянина України, керівника однієї з приватних детективних агенцій Києва, який протягом тривалого часу надавав послуги з незаконного стеження і прослуховування громадян України.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, затримання зловмисника відбулося на завершальному етапі спільної спеціальної операції СБУ та Генеральної прокуратури України, яка тривала понад півроку.

За наявними матеріалами затриманий діяв разом зі спільниками - співробітниками органів внутрішніх справ, які за матеріальну винагороду підроблювали відповідні документальні матеріали, здійснювали незаконні оперативно-розшукові заходи стосовно громадян. Зокрема правопорушники незаконно прослуховували телефонні переговори, отримували дані щодо з’єднань абонентів стільникових мереж, проводили негласне візуальне спостереження, тим самим порушуючи конституційні права та свободи громадян.

Генеральною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації), ч. 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч.2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

За дорученням Генпрокуратури СБУ за цією кримінальною справою проводить відповідні слідчі дії.