Телекомпаніям не рекомендують пускати в ефір агітку одного з кандидатів

Питання висвітлення телерадіоорганізаціями перебігу виборчої кампанії було обговорено на спільному засіданні робочої групи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зі здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства та взаємодії з ЦВК під час чергових виборів Президента України і Незалежної експертної ради з питань діяльності ЗМІ під час виборів 2009–2010 рр.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Заступник голови Національної ради, керівник робочої групи Юрій ПЛАКСЮК коротко повідомив про заходи, які вживає Нацрада для запобігання порушень виборчого законодавства телерадіоорганізаціями, наголосивши на тому, що здійснюється постійний моніторинг ефіру телерадіокомпаній, інформація про виявлені ознаки порушень передається до Центральної виборчої комісії.

Голова Незалежної експертної ради з питань діяльності ЗМІ Тетяна КОТЮЖИНСЬКА поінформувала, що очолювана нею експертна рада вирішила побудувати роботу таким чином, що вона розглядає питання лише за запитами телерадіокомпаній, а експертні висновки мають рекомендаційний характер для телерадіоорганізацій.

Також було зазначено, що протягом останнього місяця Незалежна експертна рада розглянула 2 запити та ухвалила відповідні рішення. Перший із них надійшов від Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії щодо агітаційного відеофільму Анатолія ГРИЦЕНКА «Ворог їхньої держави». Незалежна експертна рада дійшла висновку, що зазначений фільм не має ознак порушення Закону «Про вибори Президента України».

Другий запит надійшов від телерадіокомпаній «НБМ», «Експрес-Інформ» („5 канал”) та Закарпатської ОДТРК щодо агітаційного відеофільму Юлії ТИМОШЕНКО «Не обирай ганьбу! Обирай Україну!». Незалежна експертна рада виявила у ньому ознаки порушення Закону «Про вибори Президента України» та рекомендувала телерадіоорганізаціям утриматися від його трансляції в ефірі.

Також Т.КОТЮЖИНСЬКА повідомила, що на розгляді Незалежної експертної ради з питань діяльності ЗМІ є ще один запит – щодо агітаційних відеофільму та аудіоролика Віктора ЯНУКОВИЧА. Експертне рішення щодо цього запиту буде ухвалене найближчим часом.

Під час обговорення незалежні експерти та члени робочої групи висловлювали думки щодо позитивних результатів співпраці з інформування та консультацій телерадіоорганізацій з питань дотримання виборчого законодавства. Як відомо, по закінченні виборчих перегонів Національна рада має скласти звіт про дотримання телерадіоорганізаціями визначеного законодавством порядку мовлення під час виборчої кампанії 2009–2010 рр., до якого увійде й інформація про роботу Незалежної експертної ради.