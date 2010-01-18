КС завтра оприлюднить рішення щодо створення ДСП „Укрспецторг“

У вівторок, 19 січня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 12 січня рішення у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Кабінету міністрів України «Деякі питання реалізації військового майна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, Президент вважає, що утворення згідно з постановою Державного спеціалізованого підприємства „Укрспецторг“ та надання йому повноважень щодо реалізації на внутрішньому ринку військового майна, яке придатне для подальшого використання, але не може бути застосоване у повсякденній діяльності військ, та надлишкового військового майна не відповідає Конституції України.

Глава держави переконаний, що, видавши постанову, Кабмін перевищив свої повноваження, допустив неправомірне обмеження конкуренції та зловживання монопольним становищем на ринку, втрутився у сферу законодавчих повноважень.

Суддя-доповідач у справі – В’ячеслав ОВЧАРЕНКО.

Початок о 10.00.

Акредитація журналістів здійснюється сьогодні, 18 січня, до 18.00 за телефонами: 238-10-80, 238-11-38.

Одразу після офіційного оприлюднення цього рішення, Конституційний Суд розпочне у формі усного слухання розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції пунктів 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 постанови Кабінету міністрів «Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів у 2010 році».

Автори клопотання зазначають, що до прийняття закону про державний бюджет на відповідний рік Кабмін постановою передбачив порядок планування, надходження, розміщення, витрачання та перерозподілу бюджетних коштів у 2010 році, тобто підзаконним актом врегулював бюджетні правовідносини, що належить до виключної компетенції єдиного органу законодавчої влади в Україні – Верховної Ради України.

Суддя-доповідач у справі – Віктор ШИШКІН.

Акредитація журналістів здійснюється сьогодні, 18 січня, до 18.00 за телефонами: 238-10-80, 238-11-38.