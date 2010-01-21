ВР ввела роздільний збір побутових відходів

Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами».

Про це повідомили УНІАН в інформаційному управлінні парламенту.

Згідно з повідомленням, цим законом внесено зміни до Кодексу «Про адміністративні правопорушення», законів «Про відходи», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про міліцію».

Відповідно до закону, з метою покращення впорядкування населених пунктів, раціонального використання вторинних ресурсів, зменшення загрози санітарному й епідемічному благополуччю населення вводиться роздільний збір побутових відходів.

Роздільний збір побутових відходів здійснюється їх власниками згідно з методикою організації роздільного збору побутових відходів, яка затверджується Міністерством із питань ЖКХ.

Захоронення побутових відходів дозволяється лише на спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах за наявності дозволу відповідних органів місцевого самоврядування.

Забороняється термічна обробка (спалювання) побутових відходів без попереднього сортування.

При цьому невиконання вимог до поводження з відходами під час їх збору, перевезення, зберігання, обробки, утилізації, знищення, видалення й захоронення тягне за собою накладення штрафу на громадян від 50 до 100 (раніше від 1 до 5) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадовців - від 50 до 150 (раніше від 5 до 8) не оподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон також уточнює термінологію у сфері поводження з відходами у напрямку її наближення до європейської.