На Вінниччині під час одержання хабара затримано суддю

20 січня цього року слідчими Генеральної прокуратури України спільно із співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрито „на гарячому” під час одержання хабара суддю одного з районів Вінницької області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури України.

Встановлено, що посадовець вимагав та отримав хабар у розмірі 2 тис. дол. від родича підсудного за винесення м’якого вироку у кримінальній справі.

За даним фактом Генеральною прокуратурою України порушена кримінальна справа.