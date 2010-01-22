На Вінниччині під час одержання хабара затримано суддю
09:38, 22 січня 2010Право
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2 тис. дол. за винесення м’якого вироку
20 січня цього року слідчими Генеральної прокуратури України спільно із співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрито „на гарячому” під час одержання хабара суддю одного з районів Вінницької області.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури України.
Встановлено, що посадовець вимагав та отримав хабар у розмірі 2 тис. дол. від родича підсудного за винесення м’якого вироку у кримінальній справі.
За даним фактом Генеральною прокуратурою України порушена кримінальна справа.
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