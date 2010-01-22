Сім’ї загиблих внаслідок вибуху у Луганську звільнили від 75% податку

Депутати Луганської міської ради встановили додаткові пільги зі стягнення податку з доходів фізичних осіб (у частині, що зараховується в міський бюджет) для членів родин загиблих і постраждалих від вибуху в луганській лікарні № 7.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було одноголосно ухвалене сьогодні сесії Луганської міської ради.

Згідно з цим рішенням, родини загиблих внаслідок вибуху, а також потерпілі будуть звільнені від сплати частини податку з виплачуваних їм компенсацій.

Як пояснив Луганський міський голова Сергій КРАВЧЕНКО, з державного бюджету родинам загиблих виділено матеріальну допомогу в розмірі 200 тис. грн. за кожного загиблого члена сім`ї. Відповідно до законодавства, з цих коштів має бути стягнутий прибутковий податок - 15%.

”75% суми податку надходить у бюджет міста Луганська, а 25% - в обласний. Сьогодні ми прийняли рішення звільнити потерпілих від перерахування цієї суми в наш бюджет. Також ми звертаємося до Луганської обласної ради з пропозицією прийняти подібне рішення щодо 25%, що залишилися. Сподіваюся, що на сесії депутати обласної ради підтримають це рішення. Тоді родини загиблих і потерпілі будуть цілком звільнені від сплати прибуткового податку з матеріальної допомоги й інших виплат, пов`язаних з надзвичайною ситуацією”, - сказав С.КРАВЧЕНКО.

Він також повідомив, що кошти на допомогу потерпілим виділила обласна рада, Партія регіонів, Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України», президент футбольного клубу ”Зоря” Євгеній ГЕЛЛЕР.

За словами мера, співробітники Луганського міського і районних виконкомів, працівники комунальних підприємств міста також вирішили перерахувати свій одноденний заробіток у фонд допомоги потерпілим.

С.КРАВЧЕНКО запропонував депутатам міськради допомогти потерпілим, оскільки допомоги потребують і пацієнти лікарні, які внаслідок вибуху й евакуації втратили документи, особисті речі, ліки.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня у лікарні №7 в Луганську стався вибух кисневих балонів, внаслідок якого було зруйновано будівельні конструкції з 5-го по 3-й поверхи. Загинуло 16 людей, з них 6 - співробітники лікарні.