Як киянка провалилася у каналізаційний люк, вивчає прокуратура

Прокуратура вивчає нещасний випадок, що стався з літньою жінкою, яка отримала опіки, провалившись у відкритим каналізаційний люк на одній з вулиць в Деснянському районі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо вчора під час засідання оперативного штабу з надзвичайних ситуацій при Київської міській державній адміністрації.

На прохання першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА поінформувати про даний випадок представник Деснянської райдержадміністрації повідомив, що подія сталася 13 січня близько 17.00. За його словами, «зараз вважається», що працівники підрядної організації «Універсал Атлант» виконували ремонтні роботи біля школи № 48 і не закрили один з люків камери опалення. Туди впав собака, за яким жінка сходами спустилась в каналізацію, де було 25-30 см гарячої води. Жінка сама піднялася з камери, дійшла додому та викликала швидку.

«Зараз прокуратура вже всіх допитує, з’ясовує, хто винний», - сказав він.

У відповідь на цю інформацію А.ГОЛУБЧЕНКО, звертаючись до керівника Деснянського районного управління з благоустрою, зазначив, що вважає його роботу незадовільною і доручив підготувати документи на оголошення догани.

«Ви повинні видавати ордери, повинні перевіряти. І якщо сьогодні, коли всі знають про цю подію, ви будете ще тільки розбиратись, це говорить про те, що ніхто нічого не робить», - заявив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Як повідомляли 21 січня ЗМІ, у Києві у відкритий каналізаційний люк впав собака, який потягнув за собою свою хазяйку, що вигулювала тварину. Пес, за словами очевидців, зварився заживо в гарячій воді, температура якої сягала 90 градусів, жінка отримала опіки ніг і зараз перебуває в лікарні.

Відкриті каналізаційні люки літня жінка не помітила через сутінки, а коли почала падати, то встигла зачепитися, щоб не провалитися у воду повністю.

За даними ЗМІ, каналізаційні люки відкрили робітники, які неподалік лагодили систему водопостачання в середній школі. Але ніякої огорожі коло відкритих люків не поставили. Приватну компанію, яка порушила правила техніки безпеки, замовило Деснянське управління освіти та науки. Після трагедії, чиновники відмовляються пояснювати свій вибір. На телефонні дзвінки в офісі компанії кілька днів не відповідали і лише одного разу слухавку взяла прибиральниця, зазначають на телеканалі.

Каналізація, де трапилась трагедія, на сьогодні вже закрита люком.