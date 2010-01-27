Прокуратура Запорізької області ініціює перевірку всіх ліфтів регіону

Прокуратура Запорізької області ініціює перевірку технічного стану всіх ліфтів регіону.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції прокурор Запорізької області Валерій КУЛАКОВ, відповідне розпорядження буде направлено теруправлінню Держгірпромнагляду в Запорізькій області.

За словами В.КУЛАКОВА, причина ухвалення такого рішення - трагедія, що сталася 22 січня в багатоповерховому будинку Запоріжжя, де ліфтом було убито 20-річну місцеву мешканка, яка була на 20-му тижні вагітності.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня близько 14.00 у багатоповерховому будинку по вул. Тбіліській (Орджонікідзевський р-н, м. Запоріжжя) ліфтом убило 20-річну місцеву мешканку, яка була на 20-му тижні вагітності. За даним фактом прокурором Орджонікідзевського району Запоріжжя порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - ”Службова халатність, що спричинила тяжкі наслідки”, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.