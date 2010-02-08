Серед членів ДВК міліція виявила особу, яка перебувала розшуку
17:27, 08 лютого 2010Право
1 0
Причому в міжнародному
Співробітники міліції виявили та затримали серед членів однієї з виборчих комісій особу, яка перебувала в міжнародному розшуку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив заступник міністра внутрішніх справ України, начальник міліції громадської безпеки Олександр САВЧЕНКО, не уточнивши при цьому, за що ця особа перебувала в розшуку і яку політичну силу представляла.
Разом з тим, продовжуючи цю тему, він зазначив, що випадки виявлення людей, які були членами виборчих комісій, але мали непогашену судимість непоодинокі, зокрема, лише в Одеській області таких осіб виявлено 35.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter