Давидович не вірить в перерахунок голосів за рішеннями судів

Колишній голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ сумнівається в можливості перерахунку голосів виборців за рішеннями судів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами Я.ДАВИДОВИЧА, БЮТ може вимагати перерахунку голосів, «але для цього повинна бути законодавча підстава».

«У нас в законі немає такої норми», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.

При цьому він зауважив, що наразі невідомо, скільки скарг про порушення надходили в день голосування і чи були вони розглянуті.

За словами Я.ДАВИДОВИЧА, якщо ЦВК вже прийняла від окружних комісій протоколи, то навряд чи вони будуть їх повертати в ОВК.

Також екс-голова ЦВК зазначив, що саме ОВК повинні були розглядати скарги щодо порушень на окремих виборчих дільницях.

Як повідомлялося, за даними деяких ЗМІ, учора ввечері на засіданні фракції БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вирішила не визнавати перемогу лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах Президента України.

Сьогодні заступник голови фракції БЮТ Олена ШУСТІК повідомила, що представники Ю.ТИМОШЕНКО оскаржуватимуть в судах результати виборів глави держави.