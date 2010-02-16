Київський апеляційний суд відхилив 43 скарги щодо фальсифікації виборів

Народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ стверджує, що сьогодні Київський апеляційний суд відхилив 43 скарги, подані БЮТ, щодо фальсифікації виборів Президента України.

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

За словами С.КІВАЛОВА, усі ці позови були написані за шаблоном, тому суд зміг оперативно їх розглянути.

Депутат при цьому звернув увагу на те, що керівником згаданого суду є ДИНИСОВ, близький родич якого працює радником прем’єр-міністра.

У зв’язку зі згаданим рішенням суду, С.КІВАЛОВ висловив переконання, що і позов БЮТ до Вищого адміністративного суду України теж не матиме жодної перспективи.

Також він висловив переконання, що до 25 лютого – дати, на яку голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запропонував призначити інавгурацію новообраного Президента – розгляд усіх позовів у судах буде завершено.

Депутат нагадав, що згідно з українським законодавством, оскаржувати рішення ЦВК щодо встановлення результатів виборів можна до 19 лютого, потім суди мають ще два дні на розгляд апеляцій.

Тому, на думку С.КІВАЛОВА, дата інавгурації, запропонована головою ВР – цілком прийнятна.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Центральна виборча комісія офіційно оголосила Президентом України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Депутат від ПР Борис КОЛЕСНІКОВ 14 лютого заявив, що суди у різних областях України розглянули 87 позовів БЮТ щодо фальсифікації на виборах, і всі позови були відхилені.

Разом з тим кандидат на посаду Президента Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що не визнає перемогу В.ЯНУКОВИЧА і оскаржуватиме результати президентських виборів у судах.

Сьогодні, 15 лютого, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що БЮТ сьогодні-завтра, звернеться до Вищого адміністративного суду України зі скаргою на бездіяльність Центральної виборчої комісії.

У свою чергу, голова ВР В.ЛИТВИН вніс на розгляд ВР проект постанови “Про внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання у зв’язку з проведенням урочистого засідання, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом України”. Згідно з цим проектом постанови, 25 лютого планується провести урочисте засідання ВР, присвячене складенню присяги новообраним Президентом України.